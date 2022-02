Comeback : Channing Tatum brauchte Auszeit von Schauspielerei

Der Schauspieler hat sich eine ganze Zeit rar gemacht - und das mit gutem Grund. Jetzt kommt er zurück auf die Leinwand.

Der US-Schauspieler Channing Tatum (41) hat nach eigenen Worten zuletzt eine Pause vom Filmgeschäft gebraucht. „Ich fühlte mich wie das fette Kind am Buffet, das nur arbeitet und arbeitet und arbeitet”, sagte er in einem Interview mit dem Magazin „Variety” über die 2010er Jahre, in denen er eine Hauptrolle nach der anderen spielte. „Ich habe vier Filme...

