Literatur : Charmantes Ekel - Manfred Krugs Tagebücher aus zwei Jahren

Am 8. Februar wäre Manfred Krug 85 Jahre alt geworden. Nun erscheinen Tagebücher der Jahre 1996 und 1997. In „Ich sammle mein Leben zusammen“ zeichnet der Schauspieler ein Bild voller Widersprüche.

Was für ein Leben. Größer als jede seiner Rollen: Manfred Krug war erst der Schauspielstar in der DDR, nach seiner Übersiedelung in die Bundesrepublik 1977 auch dort ein Publikumsliebling. Dazu avancierte er als notenunkundiger Autodidakt zum hörenswerten Jazzsänger. Machte Karriere als Buchautor, war außerdem noch kahlköpfiger Casanova, vierfacher Va...

