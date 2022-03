Krieg in der Ukraine : Chefdirigent des Bolschoi Theaters legt sein Amt nieder

Die „aktuellen Ereignisse“ riefen in ihm „schwierige Gefühle hervor“, sagt Tugan Sochijew. Der Dirigent hat nun eine Entscheidung getroffen.

Infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine verlässt der Chefdirigent des weltbekannten Moskauer Bolschoi Theaters, Tugan Sochijew, seinen Posten. Zugleich lege er auch sein Amt als Musikdirektor des Nationalorchesters am Opernhaus Capitole im französischen Toulouse nieder, heißt es in einer Erklärung Sochijews. Da er zu der „untragbaren Wahl“ zw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.