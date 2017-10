Wünsche sind unterschiedlich : Christkind-Postfiliale: Schon 3000 Wunschzettel angekommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfram Kastl 1 von 1

03.Okt.2017

Unter den mehr als 3000 Briefen seien viele aus Taiwan, China, Japan, Malaysia, Russland und Serbien, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post der Deutschen Presse-Agentur.

Die Wünsche der Kinder fallen wieder ganz unterschiedlich aus - und auch Angebote sind dabei: Sapphine aus Taiwan vermutet, dass es in Deutschland gerade «kalt und schneebedeckt» sein muss und lädt das Christkind kurzerhand in ihre Heimat ein. Der elfjährige Daiki würde sich freuen, wenn das Christkind zu ihm nach Japan kommen würde.

Aus Malaysia hingegen kommt der Wunsch von Gan Wei nach einem ferngesteuerten Flugzeug. Die achtjährige Angela Li aus Taiwan hat ihre Post sicherheitshalber per Einschreiben geschickt, Chiao Hsu seinen Brief versiegelt. Eine Schulklasse mit Kindern aus neun verschiedenen Nationen adressiert folgende Wünsche an das Himmelswesen: «Schnell Deutsch lernen und dass die Schule erst um 09.00 Uhr beginnt, viel Schokolade und ein gutes Leben.»

Änni aus Lippstadt wünscht dem Christkind erst einmal schöne Ferien. Sie scheint sich auszukennen: Denn bis Mitte November hat die Postfiliale noch geschlossen. «Bis dahin gönnt sich das Christkind eine Auszeit», meinte die Sprecherin der Deutschen Post.

Das besondere Postamt in Engelskichen, in dem freiwillige Helfer in der Weihnachtszeit Wunschzettel entgegen nehmen und Antworten verfassen, gibt es seit 1985. Im vergangenen Jahr erreichten rund 128 000 Zusendungen aus 53 Ländern die Adresse «An das Christkind, 51777 Engelskirchen».