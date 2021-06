Überblick : Corona und Urlaub: Das ist in den Bundesländern möglich

Die Temperaturen steigen, die Sommerferien sind in Sicht und viele Menschen sehnen sich nach Urlaub. Wegen der sinkenden Zahlen werden die Auflagen für Hotels und Gastronomie fast überall gelockert.

Berlin | Die Corona-Lage in Deutschland wird immer entspannter - und pünktlich zur Sommerzeit schmieden viele Menschen Urlaubspläne. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern etwa beginnen am 21. Juni schon die Sommerferien. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil so gering wie seit Monaten nicht und liegt fast überall unter 50, vielerorts g...

