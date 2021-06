Christopher Street Day : CSD-Demos mit Tausenden Teilnehmern in Berlin

Unter dem Motto „CSD Berlin Pride“ sind in der Hauptstadt drei Protestzüge gestartet. Die Aktion soll eine Alternative zum klassischen Berliner CSD sein.

Berlin | Tausende Menschen haben zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin für Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Minderheiten demonstriert. Sie liefen am Samstagmittag in drei Protestzügen Richtung Alexanderplatz. Viele Teilnehmer hatten Regenbogenfahnen dabei, einige war verkleidet. Die meisten trugen wegen der Corona-Pandemie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.