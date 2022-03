Panorama : Dank Tiktok zum Song Contest

Lange war Sam Ryder mit seiner Musik ziemlich unbekannt. Dann begann er, auf der Internet-Plattform Tiktok Videos zu veröffentlichen, in denen er singt. Das kam richtig gut an. Zwölf Millionen Menschen folgen Sam Ryder dort inzwischen.

Über Tiktok ist der Sänger so bekannt geworden, dass er im Mai seine Heimat Großbritannien beim Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest) vertreten darf. Die letzten Jahre hat Großbritannien dort nicht so gut abgeschnitten. Sam Ryder will es trotzdem versuchen. „Ich bin ein Fan des Wettbewerbs, seit ich ein Kind war”, sagt er. „Ich ...

