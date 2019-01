Politiker-Äußerungen im Fokus : Das «Unwort des Jahres» heißt «Anti-Abschiebe-Industrie»

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat für eine Jury das «Unwort des Jahres» 2018 geprägt. Die Jury sieht nicht zuletzt durch diese Äußerung den politischen Diskurs nach rechts gerückt.

15. Januar 2019, 13:34 Uhr

Das «Unwort des Jahres» 2018 heißt «Anti-Abschiebe-Industrie». Das gab die Sprecherin einer unabhängigen und sprachkritischen Jury, die Linguistik-Professorin Nina Janich, an diesem Dienstag in Darmstadt bekannt.

Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt hatte den Begriff in einem Interview im Mai genutzt. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag hatte Klagen gegen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber als Sabotage des Rechtsstaats bezeichnet und von einer «Anti-Abschiebe-Industrie» gesprochen.

Janich sagte, eine solche Äußerung von einem wichtigen Politiker einer Regierungspartei zeige, «wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben hat und sich damit auch die Sagbarkeitsregeln in unserer Demokratie auf bedenkliche Weise verändern.»

508 verschiedene Begriffe waren als Vorschläge für das Unwort des Jahres eingegangen. Nur etwa 60 davon entsprachen aber überhaupt den Kriterien der sprachkritischen Aktion, wie Janich sagte. Knapp 15 Wörter habe die Jury in die engere Wahl einbezogen.

Zum «Unwort des Jahres» wird seit 1991 jedes Jahr ein Begriff gekürt, der gegen das «Prinzip der Menschenwürde» oder gegen «Prinzipien der Demokratie» verstößt, weil er gesellschaftliche Gruppen diskriminiere oder «euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend» sei. Für das Jahr 2016 war die Wahl auf «Volksverräter» gefallen, für 2017 auf «Alternative Fakten».

Im Vergleich zu den Vorjahren beteiligten sich diesmal etwas weniger Menschen an der sprachkritischen Aktion. Insgesamt knapp 900 Vorschläge, darunter zum Teil dieselben Begriffe, waren bis zum Einsendeschluss am 31. Dezember eingegangen, wie Janich sagte. Seit Mitte der 1990er Jahre waren sonst stets mehr als 1000 Einsendungen gezählt worden, in einigen Jahren sogar mehr als 2000. Das neue «Unwort des Jahres», Anti-Abschiebe-Industrie, war zehn Mal eingesendet worden.