Panorama : Dem Krieg trotzen: 87-jähriger Karnevalist mit Mini-Umzug

Im kleinstmöglichen Format hat Unnas berühmtester Karnevalist seinen Miniatur-Rosenmontagsumzug veranstaltet - mit trotziger Botschaft für den Frieden. Seit mehr als 60 Jahren zieht der inzwischen 87-jährige Helmut Scherer am Rosenmontag mit einem Motto-Bollerwagen durch die Stadt in Westfalen und ist damit als kleinster Karnevalsumzug der Welt bekannt geworden.

Begleitet von Karnevalsmusik zog er dieses Jahr einen Bollerwagen mit einer Eselsfigur hinter sich her. Die Ohren des Tiers waren als Zeichen der Solidarität mit den ukrainischen Nationalfarben geschmückt. „Der Esel ist nicht nur das Wappentier von Unna, er soll in dieser Situation auch dafür stehen, dass wir nicht so stur sein dürfen und aufeinander z...

