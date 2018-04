Launischer Monat : Der April bleibt seinem Ruf treu: Erst Kälte, dann Frühling

Mit wechselhaftem Wetter macht der April in den kommenden Tagen seinem Ruf als launischer Monat alle Ehre. Nach milden Temperaturen muss von Mittwoch an mit Abkühlung, Gewittern und der einen oder anderen "kalten Dusche" gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst ankündigte.

von dpa

03. April 2018, 16:33 Uhr

Dann nämlich durchquert die Kaltfront des Tiefs "Gabi" Deutschland von West nach Ost. Vor allem in der Osthälfte muss mit starken Gewittern gerechnet werden. Dabei ist lokal Starkregen möglich, auch zu Hagelschauern und Sturmböen kann es laut DWD kommen.

Vor dem Eintreffen der Gewitterfront sind im Osten und Südosten jedoch reichlich Sonnenschein und Temperaturen bis 20 Grad möglich. Wechselhaft mit Regenschauern und eher kühlem, windigen Wetter ist der Donnerstag fast überall ein "typischer Apriltag", an dem nur gelegentlich die Sonne hinter den Wolken hervor blitzt.

Mit schlagartiger Wetterberuhigung rechnen die Meteorologen am Freitag. Von Südwesten her wird es allmählich wieder wärmer, nur im Norden und Nordosten bleibt es vor allem in Küstennähe knapp unter zehn Grad.

Am Wochenende soll dann wieder richtig lange die Sonne scheinen. Bei Temperaturen um oder sogar über 20 Grad kann dann die Eiscafé- oder Biergartensaison eingeläutet werden. Nur an der Nordsee und Ostsee bleibt es merklich kühler.