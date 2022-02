TV-Tipp : „Der Ranger” zwischen Himmel und Abgründen

Seit mehr als drei Jahren ist er der TV-Ranger im Nationalpark Sächsische Schweiz: Jonas Waldek rettet Flora und Fauna - und ist auch anderweitig gefragt.

Laura und Florian sitzen in den Wipfeln zweier Weißtannen und ernten, um den Bestand der vom Waldsterben bedrohten Bäume zu sichern. Nationalpark-Hüter Jonas (Philipp Danne) hat das Zapfenpflücker-Pärchen, das nach Kanada auswandern will, für einen letzten Job engagiert. Dann, plötzlich ein Schrei in schwindelerregender Höhe: nur das Sicherungsseil be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.