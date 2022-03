„Blutregen“ in Deutschland : Der Süden Deutschlands in bräunlichem Licht: Spektakuläre Bilder vom Saharastaub

Saharastaub weht über Deutschland und taucht den Süden in ein bräunliches Licht. Bei der Wetterlage kann es auch zu „Blutregen“ kommen.

Staub aus der Sahara verfärbt weiter den Himmel über Bayern. Südwestwinde wehen dabei Wüstensand nach Deutschland und tauchen den Freistaat in ein bräunliches Licht. Am Dienstag war das Phänomen bereits zu sehen - besonders im Süden Deutschlands. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, soll das Phänomen am Mittwoch in ganz Bayer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.