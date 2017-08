Weltkatzentag : Des Deutschen liebstes Haustier

Nein, wir waren nicht füreinander bestimmt. Du kamst unangekündigt in mein Leben, sprich in die Wohnung. „Überraschung“ nannte es meine Partnerin. Auch ihr Trick, einen Namen aus meiner Lieblingsserie – „Star Trek“ (T’Pol) – zu suchen und dann in Polly abzuwandeln, verfing nicht. Ich hätte anfangs liebend gerne das wenige Wochen alte Tier für diverse Raumfahrtprogramme angemeldet, um es schnell los zu sein. Aber selbst vom nicht Millionen Lichtjahre entfernten Tierheim wollte meine bessere Hälfte nichts wissen.

Katzen haben angeblich sieben Leben. Ob das so ist, habe ich im Fall der neuen Mitbewohnerin nicht überprüfen wollen. Ehrenwort. Ob den Samtpfoten ein sechster Sinn nachgesagt wird, ist mir unbekannt. Das kleine schwarze Monster an meiner im Personalausweis vermerkten Wohnadresse hat aber wohl gleich gespürt, dass in ihrem und in meinem Fall von Willkommenskultur keine Rede sein konnte. Was macht Mieze? Startet einfach eine Charmeoffensive. Hier mal ein Schnurren, dort mal ein Blinzeln, hier mal ein Krabbeln auf den Schoß, dort mal ein Streichen um die Beine. Und das über Wochen und Monate. Ihr Frauchen kam nie in den Genuss dieser Gunstbezeugungen. Um es kurz zu machen: Nachdem fast fünf Jahre seit Pollys Ankunft verstrichen sind, bekommt das nun nicht mehr so kleine Tier definitiv mehr Streicheleinheiten als meine Partnerin. Und ich nenne die Katze ab und an „Mäuschen“, also wie die Lieblingsspeise der Stubentiger. Einfach schräg. Aber ich kann nicht (mehr) anders.