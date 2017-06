Bis zu 32 Grad : Deutschland steht gewittriges Sommer-Wochenende bevor

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

«Blitze, Blitze, Blitze - so lautet das Motto der nächsten Tage bis einschließlich Montag», sagte ein Meteorologe des DWD am Freitag in Offenbach.

Vor allem am Sonntagnachmittag und in der Nacht zum Montag können sich kräftige Gewitter entladen. Am stärksten sind sie den Angaben zufolge im Norden Deutschlands und an der Küste. Auch am Montag werden vereinzelt noch 32 Grad erreicht. Dabei gibt es weiterhin Schauer und Gewitter, teilweise mit Sturmböen und Hagel.

Doch lange hält sich das Sommerwetter nicht: «In den Folgetagen gehen die Temperaturen ein wenig zurück», sagte der Wetterforscher. Es bleibe jedoch meist heiter. Schauer und Gewitter gebe es nur noch südlich der Donau.

09.Jun.2017