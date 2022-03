Britische Royals : Die Queen fehlt bei wichtigem Gottesdienst

Es hätte das royale Frühlingserwachen nach einem langen, schwierigen Winter werden sollen. Doch es kam anders: Wegen einer kurzfristigen Planänderung muss der Commonwealth-Gottesdienst ohne Queen Elizabeth II. auskommen.

Die Absagen sind in den vergangenen Monaten schon fast zur Gewohnheit geworden: Erst strich Queen Elizabeth II. eine Reise nach Nordirland, dann einen Besuch der Klimakonferenz in Glasgow und nun einen wichtigen Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey. Obwohl die Königin ihre Corona-Infektion kürzlich wohl gut überstanden hat, ist unübersehbar:...

