Im Jubiläumsjahr : Die Queen plant öffentliche Auftritte für März

Lange konnte man sich nur anhand von Fotos und Videos, die der Palast veröffentlichte, ein Bild vom Gesundheitszustand der Queen machen. Das soll sich bald ändern.

In ihrem Jubiläumsjahr fühlt sich die Queen offensichtlich wieder gesundheitlich bereit für öffentliche Auftritte. Die Nachrichtenagentur PA meldete am Montag unter Berufung auf Palastkreise, Königin Elizabeth II. werde im März an mehreren Veranstaltungen teilnehmen. Mittlerweile kehrte die 95-Jährige in ihre Residenz Windsor nahe London zurück, nachd...

