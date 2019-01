Dammbruch in Brasilien : Die tödliche Lawine von Brumadinho

Wieder einmal wird Brasilien von einer Schlamm-Katastrophe heimgesucht. Die Folgen sind verheerend, die Ursachen hausgemacht, die Katastrophe ist noch nicht ausgestanden.

von Tobias Käufer

27. Januar 2019, 17:42 Uhr

Brumadinho | Brumadinho Der Tod kam aus dem Becken der Eisenerzmine „Feijao“. Am Freitag brach ein Abraumbecken, anschließend ergoss sich eine Lawine von braunem Schlamm talabwärts. Die gewaltige Welle riss alles mit sich, was sich in ihren tödlichen Weg stellte. Häuser, Hütten, Busse. So schnell, so mächtig, so groß, dass sie eine Schneise der Verwüstung durch das Städtchen Brumadinho schlug. Wie tödlich, dass wird sich wohl erst in den nächsten Tagen offenbaren. Die Befürchtungen sind gewaltig: Bisher wurden 37 Leichen geborgen, 256 Menschen werden vermisst. Die Hoffnungen, sie lebend zu finden, sind minimal, und sie sinken mit jeder Stunde.

„Ich habe alles verloren. Wir sind gerannt, meine Frau und mein Enkel, nur mit unserer Kleidung am Körper“, sagte Virgilio Fernandes Pessoa am Wochenende der Zeitung „Estado de Minas“. Er lebte von seinen Tieren, die der Schlamm mitgerissen hat. „Ich habe 40 Jahre lang gelitten und gekämpft und jetzt in fünf Minuten alles verloren. Das ist nicht fair.“

Das betroffene Abraumbecken „Barragem 1“ war 2015 stillgelegt worden und offenbar trotz Überprüfungen eine tickende Zeitbombe. Rund zwölf Millionen Kubikmeter Schlamm lagerten dort ein. Dann setzte eine Kettenreaktion ein: Zwei kleinere Auffangbecken brachen unter der Last des zusätzlichen Materials von „Barragem 1“ ein oder wurden überflutet. Verzweifelt pumpt das Bergbau-Unternehmen Vale seit Freitag Wasser aus dem Becken, um einen weiteren Dammbruch zu verhindern.

Stolz auf den Bergbau

Eigentlich sind sie stolz auf ihren Bergbau in Minas Gerais. Die Menschen aus dem Bundesstaat im wirtschaftlich vergleichsweise starken Süden Brasiliens präsentieren in unzähligen Museen gerne die Geschichte der mühseligen Arbeit, die aus Minas Gerais mit seiner Metropole Belo Horizonte eine der vergleichsweise wohlhabenden Gegenden dieses riesigen Landes gemacht haben. Die Menschen aus der Gegend gelten als fleißig und zuverlässig und ein wenig verschlossener als im lauten und bisweilen auch etwas arroganten Rio de Janeiro.

Jetzt kommt diese stolze Bergbauregion nicht zur Ruhe. Gestern Morgen ordneten die Behörden die Evakuierung weiterer Teile Brumadinhos an. Rund 24000 Menschen werden in Sicherheit gebracht. Der Damm eines höher gelegenen Stausees drohe zu brechen, heißt es zur Begründung. Wie groß dann der Schaden wäre, ist noch gar nicht abzusehen. Bewohner aus den tiefer gelegenen Stadtteilen mussten ihre Häuser verlassen. Sie fürchten nun um ihr Hab und Gut. „Wir werden jetzt nur noch Leichen bergen können“, prophezeit der Gouverneur von Minas Gerais, Romeu Zema. Derweil spielen sich herzzerreißende Szenen ab: Aus einem unter den Schlammmassen begrabenen Bus konnten nur noch Tote geborgen werden. Weil die Behörden wegen der Größe der Katastrophe nur zögernd vorankommen, machen sich viele verzweifelte Angehörige selbst auf die Suche durch das unwegbare Gelände. Über dem Unglücksgebiet rattern die Rotoren der Rettungshubschrauber – eine gespenstische Atmosphäre. Denn gestern Morgen in aller Frühe ertönten auch noch die Sirenen. Sie warnen vor möglichen weiteren Dammbrüchen, unter anderem die des kritischen Stausees.

Tüv gab grünes Licht

Dabei hatte der deutsche Tüv Süd erst im September 2018 nach einer Untersuchung grünes Licht gegeben, im Dezember gab es eine neue Betriebsgenehmigung. Der Tüv versprach, die Ermittlungen vollumfänglich zu unterstützen. Die staatliche Umweltbehörde Ibama reagierte sofort und brummte Vale wegen diverser Vergehen fünf Strafen zu jeweils 50 Millionen Real (11,6 Millionen Euro) auf. Auch die Behörden aus Minas Gerais zogen mit Umweltstrafen nach. Während Umweltschützer das Unglück kommen sahen, forderte der Erzbischof von Belo Horizonte, Walmor Oliveira de Azevedo, nachhaltigere Entwicklungsmodelle ein und kritisierte die Profitgier.

Das Unglück weckt düstere Erinnerungen. Bereits im November 2015 hatte sich hier rund um die Stadt Mariana eine ähnliche Tragödie abgespielt. Nach dem Dammbruch eines Abraumbeckens der Vale-Tochterfirma Samarco starben 19 Menschen. Über eine Länge von 650 Kilometern wurden Flüsse durch den Schlamm verunreinigt. Noch immer warten Tausende Betroffene auf zugesagte Entschädigungen. Zwar waren Samarco, Vale sowie der australische Anteilseigner BHP Billiton zu Milliardenstrafen verurteilt worden. Doch die Prozesse ziehen sich in die Länge, den Juristen von Vale gelingt es, mit einer Verzögerungstaktik die Verfahren zu strecken.

Das Unglück hat auch eine innenpolitische Dynamik. Brasiliens neue Regierung um den rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist erst seit wenigen Wochen im Amt. Die Brasilianer verfolgen nun interessiert das Krisenmanagement des neuen Regierungschefs, der sich mit einem Überflug vor Ort ein Bild der Lage machte. Bolsonaro berief sofort einen Krisenstab ein. Er selbst will allerdings Umweltvorschriften sogar noch abbauen, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranzutreiben. Dafür gibt es Hilfe aus Israel, dem neuen Verbündeten der Bolsonaro-Regierung: Neben 130 Soldaten soll ein knappes Dutzend Experten mit modernstem technischen Gerät helfen, mit dem Menschen in bis zu zehn Meter Tiefe aufgespürt werden könnten. Die Hilfe Israels wurde in den sozialen Medien positiv aufgenommen.