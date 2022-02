Die Favoriten im Überblick : Dieser Deutsche könnte in diesem Jahr erneut einen Oscar gewinnen

Am Dienstagnachmittag deutscher Zeit sind die Nominierungen für Oscars 2022 bekannt gegeben worden. Ein Deutscher hat demnach gute Chancen, sich seinen zweiten Awards zu sichern: Die Nominierungen und Favoriten im Überblick.

Star-Komponist Hans Zimmer (64) könnte eine weitere Oscar-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte am Dienstag mit der Filmmusik für das Science-Fiction-Drama „Dune“ die zwölfte Oscar-Nominierung in seiner langen Hollywood-Karriere. Neben Zimmer sind unter anderem Kollegen wie Jonny Greenwood („The Power of the Dog“) und Alberto Iglesias („Par...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.