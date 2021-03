Mordermittlungen : Drei Menschen in Nordirland tot aufgefunden

Seit Tagen redet Großbritannien über Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Der Fall der getöteten Sarah Everard hat die Debatte neu entfacht. Gleichzeitig geht die Gewalt weiter - wieder sind Frauen die Opfer.

Belfast | Mitten in der Sicherheitsdebatte in Großbritannien hat der gewaltsame Tod von zwei Frauen in Nordirland neue Schlagzeilen gemacht. Die Polizei nahm dort am Samstag Ermittlungen wegen Mordes auf, nachdem Einsatzkräfte einen Mann tödlich verletzt und seine Mutter und Freundin tot aufgefunden hatten. Die Leichen waren am späten Freitagabend an zwei...

