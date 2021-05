Bayern : Dutzende Rinder verendet - Polizei ermittelt gegen Landwirt

150 Rinder sterben auf einem Hof. Der Landwirt hat die Tiere möglicherweise schon länger vernachlässigt. Wieso bemerkte das niemand?

Rothenburg ob der Tauber | Etwa 150 Rinder sind in einem Mastbetrieb in Bayern verendet - wahrscheinlich nach langen Qualen. „Wir gehen davon aus, dass die Tiere über einen längeren Zeitraum nicht versorgt wurden“, sagte Michael Petzold vom Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg. „Fakt ist, dass die Tiere extrem vernachlässigt waren.“ Die Hintergründe sind noch unklar. ...

