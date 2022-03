Drogen : Ecstasy in Champagnerflaschen: Ermittlungen laufen

Ein Mann in der Oberpfalz stirbt, nachdem er flüssiges Ecstasy aus einer Champagnerflasche trinkt. Auch in den Niederlanden werden Menschen verletzt. Die Ermittlungen ziehen weite Kreise.

Nach dem tödlichen Konsum von Drogen aus einer Champagnerflasche in der Oberpfalz weiten sich die Ermittlungen aus. In den Niederlanden waren - wenige Tage nach der Vergiftung von acht Restaurant-Besuchern in Weiden mit einem Toten und sieben Verletzten - vier Menschen durch das Trinken des flüssigen Ecstasy-Wirkstoffs MDMA aus einer Champagnerflasche ...

