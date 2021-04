Lebenslange Haft : Ehefrau ermordet und in Müllcontainer geworfen

Weil ein Mann zum Zusammenleben mit seiner neuen Freundin die Eigentumswohnung seiner Frau haben will, bringt er sie um. Nach einem Indizienprozess ist nun das Urteil gefallen.

Frankfurt am Main | Er hat seine Frau aus Habgier getötet und die Leiche in einen Müllcontainer geworfen - wegen Mordes ist ein 38-Jähriger in Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter am Landgericht, Jörn Immerschmitt, sprach in seiner Urteilsbegründung am Freitag von einer verwerflichen und verachtenswerten Tat, die sittlich und moral...

