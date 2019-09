Kriminalität : Einbruch und Juwelendiebstahl im Trump Tower

Der Trump Tower gilt als eines der vermeintlich sichersten Gebäude in New York. Und doch konnten Einbrecher Schmuckstücke im Wert von mehreren Hunderttausend Dollar aus zwei Wohnungen erbeuten.

Avatar_prignitzer von dpa

23. September 2019, 08:08 Uhr

Kurz vor dem Eintreffen von US-Präsident Donald Trump in New York hat die Polizei Ermittlungen zu Einbrüchen im luxuriösen Trump Tower aufgenommen.

Aus zwei Wohnungen seien Schmuckstücke im Gesamtwert von 353.000 Dollar (rund 329.999 Euro) gestohlen worden, berichtete unter anderem die «New York Times». Die beiden bestohlenen Frauen gaben demnach an, die mit Edelsteinen besetzten Ringe, Armbänder, Ohrringe und Halsketten seien während ihrer jeweiligen Urlaube vor kurzer Zeit abhanden gekommen.

Die Ermittlungen der Polizei wurden durch den bevorstehenden Aufenthalt Trumps in seinem Penthouse erschwert, da das Gebiet in Manhattan aus Sicherheitsgründen weiträumig abgeriegelt wurde. Trump will in New York an der UN-Vollversammlung teilnehmen.