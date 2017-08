Welttag des Briefeschreibens : Eine Botschaft mit Füller

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Das E-Mail-Postfach quillt über, der Briefkasten bleibt, abgesehen von Behörden- und Bankbriefen, leer. Doch der Brief ist trotz der überall verfügbaren und schnelleren digitalen Kommunikation noch nicht ausgestorben. Die Deutsche Post hat im Jahr 2016 bundesweit durchschnittlich 59 Millionen Briefe pro Werktag befördert. Zehn Jahre zuvor waren es noch 70 Millionen. Der Anteil persönlicher Briefe lag im Jahr 2016 bei rund 3,5 Millionen pro Tag. Was kann der Brief und warum schreibt man ihn noch?

Wertschätzung

Angesichts der Vielzahl an Kommunikationskanälen sei der Brief heute umso mehr geeignet, Wertschätzung auszudrücken, sagt der Medienpsychologe Tobias Dienlin von der Universität Hohenheim in Stuttgart. Ein Brief sage viel über die Beziehung zwischen Sender und Empfänger aus – man denke nur an den Liebesbrief oder den Dankesbrief, so Dienlin. Viele neue Medien, beispielsweise Snapchat, hätten den Vorteil, dass sich Nachrichten wieder auflösen, sich löschen. „Der Brief ist explizit darauf angelegt, überdauernd zu sein, nochmal gelesen zu werden“, sagt Dienlin. Weil man im handgeschriebenen Brief nichts durchstreichen wolle, sei er auch viel überlegter formuliert als beispielsweise eine E-Mail.

Erinnerungen

Briefe aus dem Krieg, geschrieben in Sütterlinschrift, gehören noch heute zum Familienbesitz von Roland Sing, Vorsitzender des Landesseniorenrats Baden-Württemberg. Die Feldpost der Väter und Brüder seiner Eltern seien manchmal letzte Lebenszeichen gewesen. Der 75-Jährige erinnert sich an den Brief seines Onkels, der 1941 aus Russland geschrieben hatte und wenig später fiel. Als er das später gelesen habe, habe er das Gefühl gehabt, hautnah dabei zu sein, sagt Sing.

Freude

In Zeiten digitaler Kommunikation kennen viele Schüler die Freude über einen Brief nicht mehr, heißt es auf den Seiten des Landesinstituts für Schulentwicklung in Stuttgart. „Dieses Gefühl kann Schülerinnen und Schülern wiedergegeben werden, Briefe werden zum Erlebnis.“ Schüler in Baden-Württemberg üben ab der fünften Klasse das Briefeschreiben. „Man könnte meinen, der Brief stammt aus dem vorigen Jahrhundert, aber er spielt nach wie vor auch in den neuen Bildungsplänen eine Rolle“, sagt ein Sprecher des Kultusministeriums.

Freundschaften

Der Verein Initiative gegen die Todesstrafe vermittelt Brieffreundschaften mit Häftlingen in den USA, die zum Tode verurteilt sind. In den vergangenen dreieinhalb Jahren hat der Verein 950 Mal die Adressen von rund 300 Gefangenen herausgegeben. Durch den Austausch von Briefen baut sich eine persönliche Beziehung auf, sagt die Vorsitzende Gabi Uhl.

Kriminalität

Auch bei Kriminellen ist der Brief immer noch en vogue – zum Beispiel bei Erpressungen, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg sagt. Aus Zeitungsschnipseln zusammengeklebt seien sie selten. Kriminelle schreiben ihre Briefe demnach heute vor allem mit dem PC. „Ganz vereinzelt gibt es auch handschriftliche Botschaften“, sagt der LKA-Sprecher. Doch ein Brief kann verräterisch sein: Ermittler können am Papier Fingerspuren, kleinste Hautschuppen oder DNA finden.

Sicherheit

Der Brief ist nach wie vor ein sehr sicheres Mittel der Kommunikation, sagt der Landesbeauftragte für Datenschutz in Baden-Württemberg, Stefan Brink. Ins Briefgeheimnis, das einst gegen die Neugier des berittenen Boten helfen sollte, dürfe nur unter gerichtlicher Kontrolle etwa durch Sicherheitsbehörden oder im Strafvollzug eingegriffen werden. Greift Brink privat noch zur Feder? „Eine Glückwunschkarte ist von Hand geschrieben persönlicher und herzlicher, auch ein Beileidsbrief darf nicht per Mail oder SMS ankommen“, sagt er. Auch wenn es für ihn um eine Herzensangelegenheit gehe, schreibe er einen Brief.

von Lena Müssigmann

erstellt am 31.Aug.2017 | 20:45 Uhr