Unwetter : Eine Tote bei Sturm „Malik” in Schottland

Ein Sturm mit Windgeschwindkeiten bis zu 140 Stundenkilometern fegt über Großbritannien und Dänemark hinweg. In Schottland gab es ein Todesopfer.

In Schottland ist ein Mensch durch Sturm „Malik” ums Leben gekommen. Eine Frau wurde in Aberdeen von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil am Samstag mitteilte. An der schottischen Ostküste wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Sicherheitshalber wurden zwei Fußball-Erstli...

