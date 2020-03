Hohen Neuendorf : Eine Tote nach Teileinsturz eines Hauses in Brandenburg

Ein lauter Knall schreckt am Samstagmorgen die Bewohner von Hohen Neuendorf bei Berlin auf. Mitten im Ort stürzt ein Wohnhaus zusammen. Es gibt ein Todesopfer, und die Polizei sucht nach einem Vermissten.

Avatar_prignitzer von dpa

07. März 2020, 15:49 Uhr

Beim Teileinsturz eines Mehrfamilienhauses in Hohen Neuendorf (Brandenburg) ist am Samstagmorgen eine 60-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am frühen Nachmittag ferner mitteilte, wurden drei weitere Menschen verletzt, einer davon schwer.

Eine Person wird den Angaben zufolge noch vermisst. Zunächst hatte die Polizei von zwei Vermissten gesprochen. In dem Mehrfamilienhaus wohnten insgesamt sieben Menschen.

Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Ein Anwohner berichtete einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur von einem «fürchterlichen Knall». Danach habe es sich angehört, als würden Betonteile zusammenfallen. Die Polizei vermutete eine Explosion. Eine komplette Stirnseite des Gebäudes liegt in Trümmern. Eine Rettungshundestaffel ist vor Ort. Die 25 000-Einwohner-Stadt Hohen Neuendorf liegt in direkter Nachbarschaft zu Berlin und nicht weit weg von der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam.