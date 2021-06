Unfall : Einsturz auf Bau: Vier Verletzte - ein Arbeiter vermisst

Schwer verletzt sind vier Arbeiter auf einer Baustelle nach dem Einsturz einer Betondecke in Krankenhäuser gebracht worden, einer wird vermisst. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt.

Vilsbiburg | Nach dem Einsturz einer Betondecke auf einer Baustelle in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) sind vier Arbeiter schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Zuvor waren die Rettungskräfte von fünf Verletzten ausgegangen. Aber: „Die fünfte Person ist nicht auffindbar“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. „Es ist nicht auszuschließen, das...

