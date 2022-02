Neue Studie zum Klimawandel : Eisschmelze am Mount-Everest: Höchster Gletscher könnte bis 2050 verschwunden sein

Ohne schützende Schneedecke verlieren Hochgebirgsgletscher rasant an Masse, haben Forschende aus den USA im Himalaya herausgefunden. Was über die Gletscherschmelze bekannt ist.

Selbst das Dach der Welt sei von der anthropogenen Erderwärmung beeinträchtigt, schreiben Forschende in ihrem kürzlich veröffentlichten Bericht zur Gletscherschmelze auf dem Mount Everest im Fachjournal „Climate and Atmospheric Science“. Das Team der US-Universität Maine hatte 2019 eine Eisbohrung am South-Col-Gletscher (SCG) auf der nepalesischen Seit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.