Komiker und Autor : Er ist dann mal miau: Hape Kerkelings Katzenbuch

TV-Liebling Hape Kerkeling gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Sachbuch-Autoren. Nun kommt Cat Content von ihm auf die Bestsellerliste: das Katzenbuch „Pfoten vom Tisch!“.

Bonn | In seinem populären Plauderton beschreibt Hape Kerkeling in seinem neuen Buch „Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich“, das am Mittwoch erschienen ist, sein „Cat-Coming-out“ als Achtjähriger. Es ereignete sich im Sommer 1973 im Ruhrgebiet, kurz nach dem tragischen Suizid seiner Mutter. „Oma stottert: "Wir dachten, du hättest vielleicht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.