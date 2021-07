Unglück : Erneut Leiche nach Haussprengung in Florida gefunden

Früher als erwartet haben die Behörden in Florida die Gebäudereste des eingestürzten Hochhauses gesprengt. Jetzt ist eine weitere Leiche entdeckt worden. Die offizielle Zahl steigt auf 28 Todesopfer.

Surfside | Nach der Sprengung des im US-Bundesstaat Florida teilweise eingestürzten Wohnkomplexes ist eine weitere Leiche in den Trümmern entdeckt worden. Einsatzkräfte hätten das Opfer in der Ruine in Surfside bei Miami gefunden, sagte die Bezirksbürgermeisterin Daniella Levine Cava. Erst am Morgen hatte sie den Fund drei weiterer Leichen bekanntgeben. Die offi...

