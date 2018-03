Verhandlung um Cannabis : Erste Ernte auf der Kippe

Es glich einer Sensation, als die Politik vor gut einem Jahr die medizinische Nutzung von Cannabis bundesweit legalisierte. Heute zeigt sich: Der Weg in die Zukunft ist steinig. Ärzte sind bei Verschreibungen verunsichert, Krankenkassen klagen über Informationsmangel, und jetzt fühlen sich auch noch vier Unternehmen bei der Vergabe der Lizenzen zum Cannabis-Anbau übergangen. Ein reibungsloser Start sieht anders aus. Darunter leiden muss am Ende der Patient. Dass eine eigene, staatlich überwachte Cannabis-Produktion 2019 klappt, scheint unwahrscheinlich. Auch wenn es im Markt mit Cannabis-Blüten aktuell Lieferengpässe gibt, er bietet viel Wachstumspotenzial und hohe Gewinnmargen – entsprechend nachvollziehbar ist die Verärgerung der klagenden Unternehmen. Und doch: Die Verschreibung von Cannabis-Blüten ist nur ein kleiner Teil des Marktes. Viel größer ist der Anteil von Fertigarzneimitteln und Cannabiszubereitungen – Märkte, in denen deutsche Hersteller schon heute gut vertreten sind. Und das ganz ohne jahrelange Erfahrung im Anbau von Cannabis. Nina Kallmeier