Britische Royals : Erster Auftritt der Queen nach Philips Tod

Die britische Königin verkriecht sich nicht vollends in ihrer Trauer. Sie ist für ihr ausgeprägtes Pflichtgefühl bekannt und verabschiedet einen Beamten in den Ruhestand.

Windsor | Wenige Tage nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip hat die britische Königin Elizabeth II. (94) überraschend ihre royalen Pflichten wiederaufgenommen. Die Queen verabschiedete den leitenden Beamten des Hofes, den sogenannten Lord Chamberlain, in den Ruhestand, wie britische Medien am Mittwoch berichteten. Philip war am Freitag im Alter von 99 ...

