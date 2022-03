USA : Erster Transplantationspatient mit Schweineherz gestorben

An der Verwendung tierischer Organe im Menschen forschen Mediziner schon lange. Erstmals hat ein Schwerkranker ein Schweineherz eingepflanzt bekommen. Zwei Monate lang gab sein Zustand den Ärzten Hoffnung.

Der 57-Jährige, dem weltweit erstmals ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt wurde, ist tot. David Bennett sei rund zwei Monate nach der Operation am Dienstag gestorben, teilte das Universitätsklinikum in Baltimore am Mittwoch mit. Sein Zustand habe schon vor einigen Tagen begonnen, sich zu verschlechtern. Schließlich habe er Palliativversorgung ...

