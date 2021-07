Raumfahrt : Erster Weltraumspaziergang an Chinas neuer Raumstation

Sheldon cooper/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Zwei chinesische Astronauten haben für einen Außeneinsatz ihre Station für mehrere Stunden verlassen. Sie haben Tests durchgeführt und Geräte installiert.

Peking | Zum ersten Mal sind chinesische Astronauten zu einem Außeneinsatz aus ihrer im Bau befindlichen Raumstation „Tiangong“ ausgestiegen. Im chinesischen Staatsfernsehen war am Sonntag zu sehen, wie die Astronauten Liu Boming und Tang Hongbo in ihren Raumanzügen die Station verließen. Während ihres mehrstündigen Einsatzes sollten Geräte an der Außenseit...

