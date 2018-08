Rea Garvey : „Es wird eine Wahnsinnsshow werden“

Der Ire hat mit der Band Reamonn deutsche Rock-Geschichte geschrieben . Auf seiner Arena-Tour zum neuen Soloalbum „Neon“ gastiert er auch in Rostock

von Olaf Neumann

16. August 2018, 20:45 Uhr

Rea Garvey hat mit „Neon“ sein mittlerweile viertes Soloalbum veröffentlicht und geht im September mit Band auf große Stadiontour. Am 15. September spielt er auch in Rostock. Olaf Neumann sprach mit dem 45-jährigen Iren über die Krux des Ruhms, Jugend in Irland und Heimatgefühle .



„Hometown“ auf dem Album „Neon“ ist ein Song über Dublin. Haben Sie manchmal Heimweh?

Die Konzerne Facebook und Google haben sich mitten in Dublin angesiedelt. Schön, dass sie vielen Leuten Arbeit geben, aber als ich durch die Straßen ging, fiel mir auf, wie die Innenstadt darunter leidet. Dublin hat sein altes Gesicht verloren. Es ist nicht mehr meine Stadt. Aber auch ich habe mich verändert, und vielleicht habe ich auch nicht das Recht, solche Entwicklungen zu kritisieren. Aber mir fehlt diese Stadt, die ich früher geliebt habe.

Mussten Sie Irland verlassen, weil Sie dort keine Arbeit fanden?

Nein, ich habe einen Job aufgegeben, um hauptberuflich Musik zu machen. Vielleicht hatte ich ja Angst davor, dass mir der Geruch von Geld zu sehr gefallen hätte. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, war, in einem Büro-Block arbeiten zu müssen. Ich musste einfach herausfinden, ob Musik das ist, was ich machen will. In Deutschland habe ich mich dann sofort wohl gefühlt.

Welcher Song auf „Neon“ beschreibt Sie am besten?

Ich glaube „God Of Your World“. Ich habe mir sprichwörtlich die Arme ausgerissen, um ein Album zu schreiben, das Maßstäbe setzt. Ich liebe alle Songs auf dieser Platte: „Water“, „Lovers Tonight“, „Beautiful Life“, „Kiss Me“. Wir haben fünf Stunden darüber diskutiert, welches die erste Single wird. Die Wahl fiel auf „Meltdown“. Solche Entscheidungen fallen mir unheimlich schwer, weil ich diese Songs geschrieben habe.

Wenn ein Song fertig ist, wer bekommt ihn dann als erstes zu hören?

Meine Frau und Managerin Joe und Tom Bohne, der Boss von Universal Music. Ich vertraue meiner Frau komplett. Wir haben fast ein symbiotisches Verhältnis. Wenn einer etwas Bestimmtes spürt, spürt es der andere auch.

Welche Vorstellung haben Sie von Ihrer Musik? Soll sie so klingen, wie Sie als Mensch sind?

Als ich meine Stimme das erste Mal im Fernsehen hörte, war ich überrascht. Ich hatte mich immer komplett anders gehört. Meine Musik muss mich immer im Herzen treffen. Es ist nur einmal in meiner Karriere vorgekommen, dass ich etwas getan habe, woran ich nicht glaubte. Es war eine Katastrophe! Seitdem verlasse ich mich nur auf mein Gefühl.

Axel Heimken/dpa

Gibt es Tage, an denen Sie Ihre eigene Stimme nicht hören können?

Nein, soweit ist es noch nicht gekommen! Ich bin niemand, der sich selbst am Tollsten findet. Ich hatte mal ein Treffen mit dem Produzenten Timbaland. Er sagte: „Man, I am Mr. Music!“ (Lacht) Ich bin in Irland aufgewachsen, ich darf sowas nicht sagen! Ich wurde dazu erzogen, am Boden zu bleiben. Auch Oasis und U2 sind total von sich überzeugt.

Sie spielen in diesem Jahr Ihre bisher größte Tour. Vermissen Sie heute die Unbeschwertheit, die Sie am Anfang Ihrer Karriere hatten?

Olympiahalle – das ist schon ein Wort! Ich habe aber Bock drauf. Es wird eine Wahnsinnsshow werden. Der Druck kommt hauptsächlich von mir. Ich freue mich tierisch, wenn die Menschen großes Interesse an meiner Arbeit haben. Umgekehrt bin ich sehr enttäuscht, wenn meine Musik nicht ankommt. Bis jetzt bin ich gesegnet, weil es für mich immer nur nach oben geht. Aber man muss dafür arbeiten. Im Leben wird einem nichts geschenkt.

Wie gehen Sie mit dem Hype um Ihre Person um?

Ich bin grundsätzlich nett und komme mit jedem klar. Und wenn ich mich rar machen will, dann mache ich mich rar. Ich finde es wichtig, dass ich so leben kann, wie ich leben will und mich nicht verstecken muss. Das wäre eine Katastrophe.