Sprengstoffpakete : Explosive Post an Firmen: Rentner bestreitet Taten weiter

Gleich mehrere Pakete mit Sprengstoff soll ein 66-Jähriger an mehrere Firmen versandt haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, doch was ihn antrieb, darüber rätseln die Ermittler noch immer.

Ulm | Zwei Wochen nach den Anschlägen mit explosiven Postsendungen an süddeutsche Lebensmittelfirmen ist das Motiv weiterhin unklar. Der beschuldigte Rentner bestreite die Tat weiter, teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg mit. Es gebe derzeit keine „auf...

