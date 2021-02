Hunderte harren auf A2 aus : Extrem-Winterwetter hält an

Schnee und Eis beherrschen weiter große Teile Deutschlands. Hunderte Menschen steckten in der Nacht auf der A2 fest und mussten in ihren Fahrzeugen ausharren - einige mehr als 16 Stunden. In Nürnberg fällt bei eisigen Temperaturen auch noch ein Fernwärme-Kraftwerk aus.

Offenbach am Main | Extremes Winterwetter mit riesigen Schneemengen beherrscht den dritten Tag in Folge weite Teile Deutschlands und führt zu Stillstand auf Straßen und Schienen. Auf der A2 bei Bielefeld verbrachten Fahrer und Mitfahrende die ganze Nacht auf der Straße ...

