Unfälle : Fahrer der Todesfahrt in Belgien war angetrunken

Nach dem Autounglück mit sechs Toten bei einer Karnevalsveranstaltung in Belgien soll am Dienstag der Opfer gedacht werden. Nun gaben die Behörden zudem das Ergebnis einer Alkoholuntersuchung bekannt.

Der Fahrer des in Belgien in eine Mengenmenge gerasten Wagens war angetrunken. Der Alkoholwert lag den Ermittlern zufolge knapp über dem gesetzlichen Grenzwert, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Dieser liegt in Belgien wie in Deutschland bei 0,5 Promille. Ob noch andere Drogen im Spiel waren, war zunächst nicht bekannt. Am Sonntag war in S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.