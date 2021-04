Kriegsveteran : Familie von Captain Tom ruft zu Spendenaktionen auf

Captain Tom hat die unglaubliche Summe von knapp 37 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Jetzt ruft die Familie des Verstorbenen dazu auf, diesem Beispiel zu folgen.

London | Die Familie des im Februar im Alter von 100 Jahren gestorbenen britischen Rekordspendensammlers Captain Tom Moore hat vor seinem Geburtstag am 30. April dazu aufgerufen, seinem Beispiel zu folgen. Captain Tom, der zuletzt selbst an Covid-19 erkrankt war, hatte im vergangenen Jahr umgerechnet knapp 37 Millionen Euro an Spenden für den in der Pandemi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.