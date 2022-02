Notfall : Feuerwehreinsatz wegen lauten Schnarchens in Dresden

Die Nachbarn haben sich große Sorgen gemacht um einen Mann. Sie riefen nach Hilfe. Das hätten sie nicht tun müssen - alles nur ein Missverständnis.

Das laute Schnarchen eines Mannes hat in der Nacht zum Freitag einen Feuerwehreinsatz in Dresden ausgelöst. Über den Notruf wurde der Einsatzzentrale ein Mann in Gefahr gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach sei der Betroffene Epileptiker und man höre nur sehr lautes Schnarchen. Mithilfe von Spezialwerkzeug gelang es den Einsatzkräften, die Woh...

