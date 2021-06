Prozess um Diskriminierung : Fischertag: Gericht schlägt gütliche Einigung vor

Dürfen Frauen bei einem Brauchtums-Fischen im Allgäu mitmachen? Der veranstaltende Verein sagt: Nein. Dagegen hatte ein weibliches Mitglied geklagt - und gewonnen. Nun wird der Streit neu verhandelt.

Memmingen | Im Gerichtsstreit um Diskriminierung von Frauen beim traditionellen Fischertag im bayerischen Memmingen hat das Landgericht am Mittwoch eine gütliche Einigung vorgeschlagen. Der Fischertagsverein könne zum Beispiel eine Ausnahmeregelung in seiner Satzung nutzen, um der Klägerin die Teilnahme am Ausfischen des Stadtbachs zu erlauben, sagte der Vorsi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.