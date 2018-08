Rettender Hinweis von Lkw-Fahrer : Fledermaus hängt an Funkantenne von Feuerwehrwagen fest

Einer kleinen Fledermaus ist bei der Suche nach einem Schlafplatz offenbar ein Irrtum unterlaufen.

von dpa

22. August 2018, 14:53 Uhr

Velbert | In Velbert (Nordrhein-Westfalen) hat sich eine Fledermaus ausgerechnet an die Funkantenne eines Feuerwehrwagens gekrallt – und ist dann nicht mehr losgekommen. Auch als das Einsatzfahrzeug am Mittwochmorgen rund zehn Kilometer durch die Gegend fuhr, blieb das Tier an der Antenne hängen.

Ein LKW-Fahrer machte die Feuerwehr auf den Mitfahrer aufmerksam. Die Fledermaus habe sich mit einer Kralle an der Antenne verhakt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einsatzkräfte schoben sie behutsam an der Antenne nach oben. Sie habe dabei lautstark gefaucht, konnte aber schließlich davonfliegen.