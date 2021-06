USA  : Floyds Bruder zu Ex-Polizisten: Was hast Du Dir gedacht?

Mit Spannung wird das Strafmaß im Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin erwartet. Vor der Verkündung konnten sich die Brüder des getöteten Afroamerikaners George Floyd äußern.

Minneapolis | Vor der Verkündung des Strafmaßes im Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin haben sich die Brüder des getöteten Afroamerikaners George Floyd emotional geäußert. „Was hast du gedacht, was ging dir durch den Kopf, als du auf den Nacken meines Bruders gekniet hast?“, sagte Terrence Floyd am Freitag in dem Gerichtssaal in Minneapolis (Min...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.