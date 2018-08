Termine, Moderator, Kandidaten : Fort Boyard: Beim Starttermin geht Sat.1 ins Risiko

Sat.1 holt das Fort Boyard" aus der Versenkung. Wer mitmacht und wieso der Sender schon beim Auftakt alles riskiert.

von Daniel Benedict

17. August 2018, 13:07 Uhr

Berlin | Vor 28 Jahren suchten zum ersten Mal TV-Kandidaten nach dem Goldschatz im "Fort Boyard". Jetzt holt Sat.1 den Klassiker wieder ins Programm.





Wann startet „Fort Boyard“?

Nicht nur die Kandidaten von „Fort Boyard“ suchen die Herausforderung; mit dem Starttermin beweist auch der Sender Sportsgeist: Sat.1 zeigt die Auftaktfolge der Show am 5. September, ab 20.15 Uhr - eine Kampfprogrammierung: Bei RTL läuft zeitgleich das Finale der „Bachelorette“. Insgesamt wurden vier Folgen produziert, die immer mittwochs laufen. (Love Island: Wann geht's weiter?)

Worum geht’s bei Fort Boyard?

„Fort Boyard“ ist eine Art Spiel-Show-Antwort auf „Indiana Jones“: In einer künstlichen Inselfestung vor Frankreichs Atlantikküste absolvieren die Kandidaten in Fünfer-Teams Kraft-, Ausdauer- und Geschicklichkeitsaufgaben. In der Endrunde gilt es, einen von Tigern bewachten Goldschatz zu heben. (Promi Big Brother: Wer sind die drei "Secret Bewohner"?)

Wann liefen die ersten Staffeln von „Fort Boyard“?

1990 von Jacques Antoine entwickelt, wurde „Fort Boyard“ in mehreren Dutzend Ländern gezeigt. In Deutschland lief die erste Staffel des französischen Exportschlagers 1990/91 auf Sat.1, damals noch mit Laienkandidaten. Eine Promi-Version zeigt Pro Sieben erstmals zur Jahrtausendwende; 2002 folgte eine weitere Staffel. Das dritte Revival erlebte „Fort Boyard“ in Deutschland 2011 auf Kabel 1. Die vierte Auflage wird nun von den Banijay Productions Germany produziert; für das Unternehmen, das für RTL gerade auch die Datingshow „Tempation Island“ dreht, ist es hierzulande der erste große Show-Auftrag.

Wer moderiert die Show?

Wenn Sat.1 ein Rudel Promis zu beaufsichtigen hat, ist eigentlich Jochen Schropp die erste Wahl. Für die Moderation von „Fort Boyard“ kam der „Big Brother“-Gastgeber allerdings nicht in Frage – er ist schon als Teilnehmer dabei. Präsentiert wird die Show deshalb von Matthias Killing, der den Zuschauern des Sat.1-Frühstücksfernsehens und „ran“-Fans bekannt sein dürfte. Zu den Shows in Killings Vita gehören das „Promi-Boxen“ (2012/13) in Sat.1 und Pro Sieben sowie die Final-Show von „The Biggest Loser“ (2012). (Rausgeschnitten: Warum "Curvy Supermodel" Mona nicht zeigte)

Welche Kandidaten wagen sich ins Fort Boyard?

20 kampferprobte Promis schickt Sat.1 in die Neuauflage des Klassikers. Diese Namen hat der Sender bereits bestätigt:



Sarah Lombardi,



Sarah Knappik,



Jochen Schropp,



Fabian Hambüchen ,



David Odonkor,



Mario Basler.



Zu den 14 weiteren Kandidaten schweigt der Sender bislang; die „Bild“ will allerdings erfahren haben, dass auch diese Prominenten in der bereits aufgezeichneten Show dabei waren:

Oliver Pocher,



Fernanda Brandao,



Evil Jared Hasselhoff,



Jessica Paszka.







Wikicommons





Quellen: Sat.1, Wikipedia, bild.de