Mannschaft gerettet : Frachter mit mehreren tausend deutschen Autos im Atlantik in Brand geraten

Der Frachter „Felicity Ace“ mit mehreren tausend deutschen Autos ist auf dem Atlantik in Brand geraten, die Besatzung wurde erfolgreich evakuiert. Zurzeit treibt das Schiff antriebslos vor den Azoren herum.

Ein Frachter mit etwa 4000 deutschen Autos der Volkswagengruppe ist nach Angaben der portugiesischen Marine auf dem Atlantik südlich der Azoren in Brand geraten. Die 22 Besatzungsmitglieder hätten die fast 200 Meter lange „Felicity Ace“ aufgegeben und seien in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die L...

