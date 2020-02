Gefährliche Lungenkrankheit : Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa

Erstmals ist ein an dem Coronavirus erkrankter Mensch in Europa gestorben. Der chinesische Tourist sei in einer Pariser Klinik der Krankheit erlegen, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mit.

15. Februar 2020, 11:20 Uhr

Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen 80-Jährigen.