Wissenschaft : Freiwillige verlassen nach 40 Tagen Höhle in Pyrenäen

Was passiert mit dem Menschen, wenn er jedes Gefühl für Raum und Zeit verliert? Im Dienste der Wissenschaft haben Freiwillige dies nun in einem fast sechs Wochen dauernden Experiment persönlich getestet.

Tarascon-sur-Ariège | Nach 40 Tagen in einer Höhle in den französischen Pyrenäen sind 15 Freiwillige wieder ans Tageslicht zurückgekehrt. „Uns geht's gut“, sagte ein Teilnehmer am Samstag vor laufenden Kameras in der Nähe des Ortes Tarascon-sur-Ariège. „Wir sind draußen.“ Alle trugen beim Verlassen der Höhle Sonnenbrillen, wie Bilder des Fernsehsenders BFMTV zeigten. ...

