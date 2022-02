Auf Kreuzung : Fünf Verletzte bei Kollision von Rettungswagen und Lkw in Detmold

Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Lastwagen in Detmold (Kreis Lippe) sind am Mittwochmorgen fünf Menschen verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Rettungswagen mit vier Personen an Bord in Richtung Detmolder Klinikum. Blaulicht und Martinshorn seien eingeschaltet gewesen, teilte die Polizei mit. An einer Kreuzung es sei zum Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen, obwohl der Fahrer des Lkw noch gebremst habe. Der Rettungswagen sei durch den Zusammenstoß auf die Se...

