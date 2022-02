Kühltransporter kontrolliert : Für Imbisse im Norden: 480 Kilogramm Dönerfleisch und Co. vernichtet

Minus 18 Grad sind für die Einhaltung der Kühlkette vorgeschrieben. Von dieser Temperatur waren Dönerspieße, Pommes und Hähnchennuggets für Imbisse im Norden weit entfernt.

Die Polizei hat auf der A7 bei Jagel in Schleswig-Holstein einen Transporter aus dem Verkehr gezogen, der knapp eine halbe Tonne unzureichend gekühlter Lebensmittel an Bord hatte. Bei der Kontrolle am Dienstag sei den Beamten die zu hohe Temperatur in dem Fahrzeug aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein hinzugezogener Tierarzt des Kreises...

