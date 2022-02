Panorama : Gasbetriebenes Auto gerät in Brand: Explosionen

Ein mit Flüssiggas befülltes Auto hat sich am Samstag auf der B243 bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) selbst entzündet und ist daraufhin verbrannt. Der Fahrer hatte im Bereich einer Kreuzung einen Feuerschein an seinem Wagen entdeckt und stellte es am Straßenrand ab, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Befüllung mit dem LPG-Gas entfernte er sich schnellstmöglich von seinem Fahrzeug, das in Brand geriet. Es kam nach Angaben der Polizei zu mehreren starken Verpuffungen und Explosionen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Das Wrack wurde abgeschleppt. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung wurde der Fahrbahnbelag beschädigt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt, der zu dem Brand führte.

